Lesen hält fit: Die besten Bücher zum Thema Konditionstraining

Lesen hält fit – die besten Bücher über Fitnessübungen und Konditionstraining

Wenn Du Deine Kondition verbessern möchtest, erhältst Du in den hier vorgestellten Büchern Hinweise, die Dich wirklich voranbringen, denn sie zählen zu den besten zu diesem Thema. Freu Dich auf neue Erkenntnisse zu einem effektiven Konditionstraining und viel Spezialwissen zum Thema Fitness und Kondition.

Das neue Konditionstraining

Verfasser: Elke Zimmermann, Stephan Starischka, Manfred Grosser

Zielgruppe: Freizeit- und Leistungssportler jeden Alters

Thema: Grundlagen und Übungsmethoden für eine bessere Kondition und Leistungssteuerung

Ausdauer + Schnelligkeit + Beweglichkeit + Kraft = Kondition. Diese Rechnung klingt zunächst ganz einfach. Aber wie man das Ziel am besten erreicht, ist selbst erfahrenen Sportlern nicht immer klar. Wenn Du also wissen möchtest, welche konkrete Wirkungsweise bestimmte Trainingsmethoden haben, erhältst Du mit diesem Buch das entsprechende Know-how. Auf der Basis fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse ist es so konzipiert, dass es auf alle Sportarten und jedes Leistungsniveau angewendet werden kann. Ausführlich erläuterte Trainingsmethoden werden in diesem Buch ebenso behandelt wie die biologischen Grundlagen des Sports. Die enthaltenen Trainingsprogramme sind auf die verschiedensten Ansprüche zugeschnitten. Sogar der Wichtigkeit des Ausdauertrainings für Heranwachsende ist ein spezielles Kapitel gewidmet. Egal ob Du Freizeit- oder Leistungssportler bist, in diesem Buch findest Du für Deine individuellen Bedürfnisse ein praxistaugliches Trainingskonzept, mit dem Du Deine Kondition optimal verbessern kannst.

Werde ein geschmeidiger Leopard: Die sportliche Leistung verbessern, Verletzungen vermeiden und Schmerzen lindern

Verfasser: Kelly Starrett

Zielgruppe: Anfänger und Fortgeschrittene

Thema: Dehn– und Lockerungsübungen zur Verbesserung von Leistung und Beweglichkeit

Mit diesem Buch erhältst Du ein Standardwerk zur korrekten Ausführung von Langhantelübungen. Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du bei allen Langhantelübungen die korrekte Technik anwendest, hilft Dir dieses Fitnessbuch sicher weiter. Es wurde von einem Fachmann der sportlichen Bewegungslehre geschrieben und zeigt Dir, mit welchen Übungen Du Deine Flexibilität und Mobilität verbesserst. Dabei wird der Umgang mit Langhanteln und anderen Übungshilfsmitteln ausführlich erläutert. Darüber hinaus erfährst Du, wie Du Bewegungsabläufe grundlegend verändern und Deinen Körper fit und geschmeidig wie ein Leopard halten kannst.

Fit ohne Geräte: Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht

Verfasser: Mark Lauren, Joshua Clark

Zielgruppe: Menschen, die an jedem Ort trainieren möchten

Thema: Konditionstraining ohne Geräte

In diesem Ratgeber erfährst Du, wie Du beim Training ohne Geräte allein mit dem Körpergewicht Muskelmasse aufbauen kannst. Der Autor Mark Lauren hat darin viel Erfahrung, denn er bildet erfolgreich Eliteeinheiten aus und wendet dabei Bodyweight-Übungen ohne Ausrüstung an. In seinem Buch stellt er Dir einen 90-Tage-Trainingsplan vor, dessen Übungen ohne Geräte durchgeführt werden können. Sie sind effizient und zeitsparend und eignen sich für jedes Fitness-Level. Empfohlen wird eine wöchentliche Trainingszeit von zwei bis drei Stunden, gleichmäßig verteilt auf vier bis fünf Tage. Darüber hinaus erhältst Du nützliche Tipps zur richtigen Ernährung. Da sich die Übung für alle Trainingslevel eignen und keine spezielle Ausrüstung benötigt wird, ist das Konzept somit ideal für motivierte Sportanfänger. Aber auch als alter Hase wirst Du hier einige gute Übungen für Dein tägliches Training entdecken.

Fit ohne Geräte für Frauen: Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht

Verfasser: Mark Lauren, Joshua Clark

Zielgruppe: Frauen, die an jedem Ort trainieren möchten

Thema: Konditionstraining ohne Geräte speziell für Frauen

Dieses Buch ist der Nachfolger des Erfolgstitels „Fit ohne Geräte“. Es widmet sich demselben Thema, geht aber speziell auf die Fitness-Bedürfnisse von Frauen ein. Während Männer sich beim Krafttraining wünschen, sichtbare Muskeln aufzubauen, geht es vielen Frauen vor allem darum, schlaffe Problemzonen zu bekämpfen. Deshalb gibt es in diesem Ratgeber für Dich Tipps, mit denen Du Deinen Bauch und Deine Oberschenkel optimal trainieren kannst. Dank des durchdachten Trainingskonzepts kannst Du die vorgestellten Übungen ganz einfach zuhause durchführen. Der Autor hat für seine Leserinnen ein Trainingsprogramm entwickelt, dass in verschiedene Zyklen unterteilt ist, sodass Du Deinen Körper optimal in Form bringen kannst. Passend dazu gibt es für Dich außerdem wertvolle Ernährungstipps.

Fitness-Krafttraining: Die besten Übungen und Methoden für Sport und Gesundheit

Verfasser: Wend-Uwe Boeckh-Behrens, Wolfgang Buskies

Zielgruppe: erfahrene Sportler

Thema: Übungen und Trainingsplan

Mit diesem Buch erhältst Du einen Ratgeber zum Fitness-Krafttraining mit umfangreichen Tipps für einen individuellen Trainingsplan. Für jeden einzelnen zu trainierenden Muskel hat das Autorenduo fünf bis zehn Übungen zusammengestellt, für die keine speziellen Geräte benötigen werden, sodass sie an jedem Ort ausgeführt werden können.

The Men’s Health Big Book of Exercises

Verfasser: Adam Campbell

Zielgruppe: Trainer und Trainierende

Thema: Übersicht über eine Vielzahl an Konditions- und Fitnessübungen

Dieses englischsprachige Buch, das von den Machern des Men’s-Health-Magazins herausgegeben wird, enthält eine umfassende Übungsauswahl zum Konditions- und Fitnesstraining. Wenn Dich die Fremdsprache abschreckt, ist dies jedoch kein Problem. Alle Anleitungen werden Dir nämlich nicht nur mit Worten, sondern auch mit ausführlichen Abbildungen erklärt. Hier kannst Du neben altbekannten Klassikern des Konditionstrainings auch viele neue oder weniger bekannte Übungen entdecken. So bringst Du mehr Abwechslung in Deinen Trainingsalltag. Außerdem kannst Du es auch als Nachschlagewerk benutzen, wenn Du Dich über bestimmte Übungen informieren möchtest.

Athletiktraining im Sportspiel: Theorie und Praxis zu Kondition, Koordination und Trainingssteuerung

Verfasser: Dieter Steinhöfer

Zielgruppe: ambitionierte Athleten

Thema: Erläuterung des Zusammenhangs zwischen Ausdauer und Leistung

Dieses Buch ist ein Standardwerk, das die trainingswissenschaftlichen Grundlagen des Konditionstrainings für Athleten erklärt. Der Autor stellt Dir auf leicht verständliche Weise die einzelnen Aspekte des Athletiktrainings vor. Dabei werden Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit immer wieder in einen gut nachvollziehbaren Zusammenhang gestellt. Darüber hinaus enthält das Buch viele nützliche Tipps für die Praxis des Konditionstrainings.